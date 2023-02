Malmedy : Cwarmê, tu "ravikes" et tes carnavalisants tout autant après trois ans (photos & vidéo)

Ceux de la Malmédienne ont participé en Boldjis, Longues Bresses, Sâvadjes Cayèts et autres déguisements à la grande parade avant de participer activement à la grande Bâne Corante. Les Haguètes de la Mesnie, après leurs danses, ont prié les spectateurs de leur demander pardon. Les Arlequins, après leur 25 danse, ont continué leurs vains combats pour une dulcinée. Huit autres corps de musique ont mis une animation dansante dans les rues tandis que les spectateurs admiraient les chars des Drôles du Djins, des Riboteurs et des différentes jeunesses.

Promesses tenues

Carnaval interactif et wallon, cette édition a tenu toutes ses promesses grâce aux carnavalisants et à l’imagination débordante des responsables des différents groupes. Que ce soit à Tomorrowland ou au ski, en Écosse ou chez les Vikings, les différentes chorégraphies ont ravi les spectateurs. Un Cwarmê sans contraintes pendant lequel les carnavalisants ont pu jouer leur rôle sans retenue était précieux car, comme un des responsables de l’Ordre du Cwarmê l’a justement dit: "nous n’avons pas d’ordre à recevoir pour gérer notre séculaire carnaval."

Pour preuve, la Bâne Corante, pendant laquelle les boulangers ont allègrement soupesé les pains, les cordonniers mesuré les bottes, les Sâvadjes agité leurs Càyèts, les Pièrots distribué des noix et des oranges et les Longs Ramons taquiné les spectateurs le tout sous les yeux de Pierre-Yves Jeholet, de Frédéric Daerden et de Bouli Lanners, qui sait-on jamais ?, en fera une séquence dans un de ses prochains films.