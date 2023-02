Pollution de la Warchenne: que fait la Ville de Malmedy?

Le Malmédien précise que ce n’est pas la première fois que la Warchenne est polluée de cette façon, que du contraire. Selon lui, ça arrive plusieurs fois par semaine. "Ce n’est pas toujours aussi marqué mais c’est vrai que c’est récurrent et c’est bien ça qui pose problème. Je ne suis pas contre l’exploitation des carrières, mais ils ne peuvent pas déverser leurs déchets dans nos rivières. Certains disent que la boue n’est pas toxique, mais ça abîme quand même le cours d’eau. "

À plusieurs reprises, il a déjà alerté les autorités locales, le Contrat de rivière et même la Région wallonne. "Ils ont l’air de l’accepter et c’est regrettable. Ça fait 20 ans qu’on dénonce cette situation", ajoute le Malmédien.

La Ville, elle, se défend. Si elle n’était pas au courant de la situation cette semaine, elle surveille bien les risques de pollution dans les rivières. "Il y a d’ailleurs une étude de l’AIDE (NDLR: l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration) qui est menée pour l’instant. Cette étude va permettre de visualiser les points noirs sur la commune et de les solutionner", précise un agent du service environnement de la Ville de Malmedy.

Les autorités locales reçoivent régulièrement des alertes, de citoyens ou du Contrat de rivière, et essayent de les vérifier. "On n’est pas toujours au courant de tout mais on reste attentif. Lorsque ça concerne une habitation, on vérifie le raccordement, pour voir s’il est conforme. Par rapport aux entreprises, il y a un agent constatateur qui est amené à vérifier la situation sur place, et si la pollution est détectée, il peut dresser un PV. Et exiger une mise en ordre."

Dans la situation qui préoccupe Dominique Théatre, la Ville ne veut pointer aucune entreprise du doigt. Elle reconnaît malgré tout que la pollution, même s’il s’agit de rejets de terres, n’est pas idéale. "Si c’est souvent déversé, c’est sûr que ce n’est pas top. La boue modifie le lit de la rivière et abime les berges. C’est moins grave qu’une pollution chimique, mais ce n’est quand même pas idéal", conclut la Ville.