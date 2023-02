Découvrez les musiques du Cwarmê 2023

Le Cwarmê de Malmedy est un véritable carnaval de tradition. Avec ce folklore, de nombreuses musiques traditionnelles sont jouées par les fanfares, harmonies et brass bands. Cette année, au sein des sociétés musicales malmédiennes, que sont la Fraternité et l’Écho de la Warche, les musiciens interpréteront évidemment les airs connus mais aussi d’autres musiques plus récentes provenant par exemple de Mylène Farmer ou Pink. Découverte du programme avec les deux directeurs.