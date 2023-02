Après Fabien Eubelen et Fabien Hammerel, un 3e Fabien va donc revêtir le célèbre habit rouge du Trouv’lè. Symbolisant l’autorité, il processionnera en tête des cortèges du samedi et du dimanche et il veillera symboliquement pendant quatre jours au bon déroulement des festivités.

La joute verbale promet avec le bourgmestre

Aujourd’hui, il est dans les starting-block et il piaffe d’impatience d’être sur les planches de la Fraternité pour prononcer son discours.

Entre le bourgmestre Jean-Paul Bastin et lui, la joute verbale promet d’être aussi belle que le duel entre Van der Poel et Van Aert. "Depuis 2020, quand le comité m’a fait part de son choix de me désigner comme Trouv’lè en visioconférence, j’ai pleuré devant mon écran tout seul alors que d’habitude cette désignation se fête avec les amis et un bon verre. Depuis lors la pandémie est passée par là et pour un président de société, il y avait une énorme responsabilité de veiller à la sécurité sanitaire et de ne mettre personne en danger. J’avoue ne plus tenir et subir une charge émotionnelle énorme car c’est un honneur incommensurable qu’on me fait."

Omniprésent !

Fabien III fera, à coup sûr, honneur à la fonction. "Je ne vais rien lâcher, la convivialité va s’exprimer comme jamais. Je serai présent les jeudi-gras, au bal des enfants aux différentes manifestations, à la présentation des chars, aux intronisations des personnalités."

Deuxième président à revêtir ce costume emblématique après Maurice Bragard, Fabien Marichal nous livre son secret pour tenir le temps des festivités.

"Il y a la célèbre salade russe bien sûr mais aussi et surtout le feu sacré qui va me faire tenir. Toute cette énergie accumulée, je vais la lâcher dans la chaleur des retrouvailles."

Et le président, fédérateur, qui fait le lien entre les générations de sa société et qui se tourne résolument vers l’avenir d’ajouter "Si je peux vivre ce rôle à fond, c’est grâce à l’investissement des membres du comité et de la société car il y a beaucoup d’entraide à la Malmédienne."