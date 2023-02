Rôles à Malmedy: Anne Delhasse écrit son premier rôle pour l’Union

" J’ai toujours adoré parler le wallon, je l’ai fait avec mon papa et mes grands-parents et je le pratique toujours avec mes cousins. En 2014, je crois, à la réaudition des rôles de l’Union, on m’a proposé d’écrire une chanson pour l’année suivante. J’ai relevé le défi, j’avais mis le doigt dans l’engrenage.

De fil en aiguille, je suis passée à des couplets avant d’endosser la responsabilité de l’écriture du rôle de cette année ", explique-t-elle.

Travail d’équipe

Ecrire un rôle, c’est un travail d’équipe auquel participent, à l’Union, Didier, Fabien Bruyère et Yves Barthelemy pour les couplets, et les mêmes ainsi que Sting et Anne Delhasse en plus pour les chansons sans oublier Karli Colonérus et Michaël Haas pour les compositions.

Des idées parfois en pleine nuit

"J’ai toujours un papier avec moi et dès que j’ai une idée je la note que ce soit en faisant mes courses ou en pleine nuit", poursuit-elle. "Parfois, l’inspiration vient seule et cela s’enchaîne bien, parfois, on" rame' devant la feuille blanche.

Pour ce qui est des couplets, nous avons une adresse sur laquelle chacun envoie ses idées et ensuite les auteurs se les répartissent au feeling. Cette année, en plus de l’écriture, j’endosserai le rôle de souffleur pour la première fois aussi. Pour moi, un beau rôle doit être accessible, visuel et populaire. Il faut que le public le comprenne. Rien ne sert d’écrire dans un wallon académique tiré du dictionnaire.

Mon but, c’est d’amuser les spectateurs qui restent debout pendant 90 minutes parfois dans un froid piquant. "

Rendez-vous le 20 février pour découvrir l’œuvre de la "scriyeûr". Et ce 9 février, elle donnera une conférence sur le Cwarmê à 14h à la salle de Burnenville. Infos: 0499/107 401

Rôleur de la Malmédienne depuis plus de 30 ans !

L’expérimenté rôleur de la Malmédienne nous livre sa vision des rôles.

Fabien Eubelen est vice-président de la Malmédienne, chanteur et rôleur. "J’ai commencé en 1990 dans un des derniers rôles écrits par Robert Counson" la salade mélangée ". J’ai eu la chance de baigner dans le wallon car mon père et mon oncle le parlaient. Après les répétitions, je repartais avec Fernand Nouprez qui" m’obligeait "à parler wallon avec lui. Aujourd’hui, je leur en suis reconnaissant car j’ai la langue dans l’oreille. Quand je parle wallon, je réfléchis en wallon et je n’ai pas de souci de prononciation".

Un même but: faire rire le public

Et le rôleur de la Malmédienne d’ajouter: "J’aime l’ambiance qui règne au sein de notre groupe, nous avons la même envie, le même but de faire rire le public et nous sommes tous sur un pied d’égalité. Les auteurs choisissent bien le rôle de chacun, ce qui nous met à l’aise. Pour ma part, j’estime important de transmettre notre expérience comme l’ont notamment fait Raymond Collienne ou Willy Dehez. Les anciens rôleurs tentent d’insuffler un esprit aux jeunes, de les corriger immédiatement, de respecter l’auteur, de leur conseiller de parler fort pour se faire entendre car nous sommes là pour amuser le public. Si le public est content, nous sommes heureux car jamais un couplet n’est fait pour blesser quelqu’un."

Voyager avec les Lurons de Bellevaux, aventure délirante !

Lès Djoyeûs Lurons de Bellevaux préparent activement leurs rôles dont la marque de fabrique est d’être particulièrement épicés et de ne ménager personne. Franck Egan présente l’édition 2023.

"Nous sommes impatients de présenter notre rôle intitulé" Voyèdge so l’conte dès Lurons ", tout un programme. Après deux ans d’arrêt forcé, nous piaffons d’impatience de présenter ces rôles placés sous le signe d’un humour plutôt" cash ". Pour préparer cette édition qui fait la part belle aux saynètes mais pas seulement, seize personnes se sont mobilisées pour les trois représentations prévues. Douze acteurs, un souffleur, un musicien, un maître de décor et un technicien secondés par de nombreux bénévoles composent le groupe des lurons de l’édition 2023. Six de ces acteurs ont contribué à la rédaction des vingt-cinq rôles et de seize mélodies différentes".

Contrairement aux rôles malmédiens qui se passent en plein air, les représentations des Lurons se passent dans leur salle de Bellevaux le dimanche 19 février à 10 h, le lundi 20 février à 10h et à 19 h, séance suivie par une soirée animée par Roger Lecoq. La réaudition aura lieu le samedi 4 mars à 20 h 30.