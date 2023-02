Plus de 20 000 nouveaux plants dans les forêts à Malmedy

Plusieurs essences ont ainsi été sélectionnées, en fonction du climat et du sol. Il y a aura notamment des mélèzes, des pins sylvestres, des épicéas, des châtaigniers, des pins de Corse ou encore des chênes sessile. "La sélection des plants a été basée sur les axes directeurs de notre plan d’aménagement forestier. On se préoccupe de la forêt de demain. On ne sait pas comment le climat va évoluer. L’été passé, on a vu que certaines essences souffraient des températures élevées et de la sécheresse. On essaye de prendre des plants qui résistent au climat plus sec, c’est le cas du chêne sessile par exemple."

Les plants seront achetés prochainement, pour un budget total de 43 502 euros. Les résineux seront plantés au printemps et les feuillus à l’automne. Quatre endroits ont été sélectionnés, à proximité de la cascade du Bayehon, sur le haut de Xhoffraix, à Ligneuville, sur la route qui rejoint Montenau, et à l’est de Hockai.

Mais avant de planter, il faut d’abord préparer les terrains de façon idéale. "La préparation technique des terrains se fait par la technique d’andainage. C’est une opération qui a pour but de rassembler en ligne les déchets des bois qui ont fait l’objet d’une coupe, pour faciliter leur évacuation. " Au total, 22 hectares seront préparés de cette manière, pour un budget de 18 419 euros.