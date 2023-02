Le Foyer malmedien cherche des anciennes photos pour ses 100 ans

Aujourd’hui, Martine cherche à retrouver d’autres documents évoquant le passé. Elle a contacté certaines de ses connaissances mais aimerait lancer un appel plus large. "Je suis sûre qu’il y a des habitants qui ont conservé ces souvenirs." Elle tente notamment de mettre la main sur des photos des constructions à Malmedy, route de Bellevaux, dans la cité Werson ou encore la cité du Pouhon. Martine aimerait également retrouver des images des cinq anciennes maisons transformées en douze appartements rue Neuve. Sur Stavelot, elle est intéressée par la cité de Pommard à Francorchamps, la place Saint-Remacle, et sur Waimes, par la gare et la maison du Piqueur à Sourbrodt. "Il y a aussi toute la vie dans les quartiers, c’est ce qui m’intéresse. Pour les cartes postales, on prenait des photos de la Cathédrale ou de la place, mais on en prenait peu dans les quartiers. J’ai envie de retrouver des images pour l’inauguration d’une crèche par exemple, la pose de la première pierre, une fête de voisins, des barbecues etc." Tous ces documents seront donc rassemblés dans une brochure et une exposition, que le public pourra découvrir en octobre 2023.

Les photos et documents sont à envoyés à martinelimbourg@skynet.be