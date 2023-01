Malmedy : quels sont les futurs aménagements sécuritaires dans les villages?

Les Malmédiens avaient exprimé leurs préoccupations vis-à-vis de la vitesse des véhicules à certains points sensibles de la commune. Différents aménagements sont ainsi prévus à Chôdes, Meiz, Burnenville ou encore Falize. Catherine Schroeder, échevine de la Mobilité, a présenté ces futures installations lors du conseil communal lundi soir, "mais il y a aussi des aménagements prévus dans la fiche projet en dehors des voiries, des totems ou des plantations par exemple".

Premier changement prévu, l’agrandissement de l’agglomération de Bévercé, sur la route d’Eupen, en provenance de Malmedy. "L’entrée de l’agglomération est actuellement installée 300 mètres plus loin que ce qui est prévu. Le principe ici est de faire passer la vitesse à 50 km/h avant."

Des îlots directionnels seront ensuite installés dans les carrefours jugés dangereux afin de "requalifier le carrefour". Sept endroits ont été sélectionnés. À Meiz, tout d’abord, au croisement entre la route de l’Ancienne Frontière et la route du Circuit, trois îlots directionnels seront aménagés. Un peu plus loin, sur le haut de la route du Circuit, au croisement avec la route de Spa, un îlot est prévu. À Bernister, un îlot directionnel sera installé à l’entrée de l’agglomération, rue Guillaume Apollinaire. Direction Chôdes, où trois carrefours ont été sélectionnés, celui entre la Route du Barrage et la rue des Crêtes, au niveau du Chemin des Écoliers et à hauteur de O Stré. Enfin, trois îlots seront aménagés à Falize, au carrefour entre la route de Falize et Otaimont.

La Ville de Malmedy a également prévu des zones d’évitement striées, notamment route du Grand Fond à Xhoffraix, route de Hargister à Longfaye, chemin du Bois du Loup à Burnenville ou encore route des Planerèsses à Bernister.

Enfin, derniers aménagements présentés à Bellevaux, rue Saint Aubin, où des emplacements de stationnement seront prévus en face de l’église. Un passage pour piétons sera aussi dessiné route du Barrage, à Chôdes.

Côté budget, 700 000 euros sont prévus "mais le dossier reprend plus que les aménagements des voiries". Ces travaux devraient commencer à l’automne 2023.