Cwarmê 2023 : les Riboteûrs sur le thème du rockabilly, à Malmedy

Au Cwarmê, les cortèges du samedi et du dimanche peuvent compter sur la présence de groupes d’amis qui adorent le carnaval. Ainsi, les Riboteûrs, un groupe créé il y a 22 ans par Jean-Luc Veithen, se distinguent toujours par l’animation qu’ils proposent. " À l’époque, je jouais encore au foot à Sourbrodt. Le nom est venu tout naturellement au cours d’une troisième mi-temps. En un rien de temps, nous nous sommes retrouvés à 150 mais nous nous sommes aperçus que ce que nous avions gagné en nombre, nous l’avions perdu en convivialité. Aujourd’hui, nous sommes une vingtaine et nous nous répartissons le travail entre l’équipe de construction des chars, nous en avons trois, et les costumes et accessoires que gèrent une dizaine de dames. Cette année, le samedi 18 février, nous reprenons le thème des abeilles qui a déjà provoqué des fous rires il y a deux ans quand Fabien Degueldre et moi-même n’arrivions plus à sortir de la ruche!