1 554 actions pour le Contrat rivière de l’Amblève/Rour

Pour réaliser ce programme, près de 2 000 kilomètres de cours d’eau ont été parcourus. Objectif : relever les forces et les faiblesses de l’Amblève, la Warche, la Salm, la Lienne, la Rour et leurs affluents. Au total, 1 337 points noirs ont été relevés, dont 461 prioritaires. "Ce sont les problèmes visibles à solutionner, comme une berge effondrée ou une pollution suite à un rejet non épuré par exemple." 97% des points noirs relevés devraient être résolus d’ici 2025. Le curage du ruisseau de Lamonriville sera par exemple effectué à Malmedy ; l’état de la berge érodée du Trôs Maret, en amont du camping du Moulin à Bévercé, sera surveillé et renforcé ; le mur de soutien d’une passerelle à la confluence du ruisseau descendant de Bellevue sera réparé en 2024. Du côté de Stavelot, plusieurs chantiers sont également prévus. Exemples : le pont de Neuville, sur le Roannay, qui sera rénové ; ou encore des réparations sont prévues au pont sur l’Eau Rouge, près du camping de Cheneux.

Et puis de nombreuses actions sont aussi attendues à Waimes, Stoumont et Trois-Ponts. Au total, une centaine d’acteurs vont travailler pour concrétiser ces différents projets.

294 actions de sensibilisation et d’animation du grand public sont prévues dans les trois prochaines années. ©EdA

Des actions de sensibilisation

Le Contrat de rivière a, par ailleurs, inscrit plusieurs actions pour sensibiliser le public. Il y aura notamment un rappel sur ce qu’il ne faut pas jeter dans les toilettes ; une information sur l’impact négatif du dépôt de déchets organiques en bord de cours d’eau ; ou encore sur l’impact de l’emploi d’herbicides près des filets d’eau et des berges et la promotion de l’utilisation de produits ménagers biodégradables. Au total, 294 actions de sensibilisation et d’animation du grand public sont prévues dans les trois prochaines années.