Malmedy: découvrez ce qui va changer au Cwarmê 2023

Si les Jeudi-Gras ne subissent aucune modification, il n’en est pas de même lors du week-end des 18 et 19 février. Après les annonces de la Grosse Police, les discours du Trouv’lè et du Bourgmestre, les sociétés vont sortir en même temps en ville. Un des objectifs principaux de cette initiative est de mettre en évidence la spontanéité, l’interaction entre les carnavalisants et les spectateurs.

Une tradition va changer lors du dimanche

Le dimanche débutera par les intronisations suivies du rassemblement des Haguètes sur la place Albert Ier et le grand cortège folklorique qui partira à 14h de la Place de Rome. Lors de la dernière édition du Cwarmê, plus de 1000 Longs-Nés déambulaient en ville. Le comité organisateur a souhaité réguler ce masque traditionnel en apportant un changement d’importance puisque c’est la victime qui recevra un verre. À elle de choisir si elle rend la politesse ou non. À 17 h 30, l’Écho de la Warche et la Fraternité joueront ensemble sur la place de Rome avant de se diriger Place Albert pour le bouquet final.