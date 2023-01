Maurine Sintzen remporte le mérite sportif malmédien

Cinq équipes concourraient pour le titre dans la catégorie collectif. Celles de la gymnastique artistique masculine, la section handisport du Malmedy Athlétic Club, l’équipe féminine du football de Bellevaux, l’équipe des U17 de Malmundaria et l’équipe masculine du Volley Club malmédien. Les gymnastes malmédiens ; Victor Martinez, Sam Docquier, Hugo Gaspar et Marius Van Dyck qui ont décroché la médaille d’argent lors du 1er championnat national interclub sur six agrès ont remporté la tymbale. La catégorie "coup de cœur" mettait en compétition, trois jeunes athlètes et une aînée. Noah Dethier pratique l’athlétisme, Noan Havard est un triathlète prometteur, Eléonore Poysat se distingue en demi-fond tandis que Betsy Müllender est membre de l’équipe de badminton Enéosport Punch Senior. Agée de 84 ans, Betsy joue au badminton depuis 20 ans et mérite assurément sa récompense tant elle est inspirante. "Bouger, c’est bon pour la santé." Mathieu Bronlet a également remis le prix du fair-play au Vélo Club Malmedy. Durant la soirée, rythmée par les démonstrations de Jazz par le Gym Club de Malmedy et de danse contemporaine par le Gym Club Fagnard, un hommage a été rendu à Francis Rion et Bruno Blaise. Animée par Take over, la cérémonie a ravi les spectateurs.