Manu Minne, président de l’Écho de la Warche

Membre du comité depuis 23 ans, il a été sollicité pour succéder à Steve Metzmacher lors du concert de Noël. Il avait alors accepté la tâche de manière informelle, mais c’est le 6 janvier dernier qu’il a été officiellement désigné. "Mon objectif n’est pas de tout bouleverser mais de travailler pour le bien de la société dans la continuité de mes prédécesseurs. Les défis sont nombreux au sortir du Covid. Nous avons connu deux années de disette et l’avenir va sans doute demander des adaptations. Nous avons également changé de directeur, c’est Éric Van Lancker qui dirige désormais nos quarante musiciens. Notre programme de l’année se met en place. Le 16 septembre à la Scène, nous organiserons un grand concert avec le Mnozil Brass, un septet de cuivres autrichien de qualité."

Manu Minne apprécie particulièrement l’ambiance familiale qui règne à l’Écho et l’excellente relation qui existe entre les présidents des sociétés malmédiennes. Ordonné, attentif à tout ce qui concerne le carnaval, assez cool, à l’écoute, il est bien secondé par son comité et par Gisèle, sa secrétaire "particulière" qui l’aide dans certaines démarches et qui le soutient. "Devenir président, c’est un choix de couple car c’est prenant: il y a les représentations où je me rends toujours avec plaisir, les multiples réunions et tous les petits à-côtés."