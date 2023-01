Malmedy: des vêtements et objets personnalisés dans une boutique

Et avec le célèbre Cwarmê malmédien qui arrive à grands pas, il y a également une collection spéciale sur Malmedy et son folklore. "Oui, j’ai créé par exemple toute une série de t-shirts, pulls et autres textiles et objets à l’effigie du carnaval. C’est quelque chose qui intéresse grandement les Malmédiens."

Elle fournissait plusieurs boutiques de la région

Pour la Stoumontoise, ce type d’objets personnalisés n’est pas une première. "Cela fait de nombreuses années que je fais cela et je fournissais différentes boutiques de la région. Mon mari, Roland, en vendait également dans son magasin de photo à Spa. Depuis qu’il a pris sa retraite, il me donne de temps en temps un coup de main. Enfin, j’avais simplement envie d’ouvrir ma propre boutique." Et c’est donc à Malmedy que Lili-Anne Bontems a jeté son dévolu. Lili Papote est ouvert du mardi au samedi.