Deux promenades déviées à cause de chutes de pierres à Malmedy

Ce sont deux randonnées particulièrement prisées dans la région, la promenade "Le Canyon du Trôs-Marèts" et la balade "Le Pouhon des cuves", sont pourtant interdites depuis hier, mercredi. Des randonneurs ont signalé, à l’Office du tourisme, une chute de pierres. "Nous sommes allés immédiatement voir sur place avec un spécialiste, qui nous a conseillé de fermer le chemin, le temps de réaliser des travaux, afin de ne prendre aucun risque", explique Jean Maus, responsable du Royal syndicat d’initiative de Malmedy. Ces chutes de pierres sont récentes. Elles ont été provoquées par la météo et les fortes pluies du début de ce mois de janvier. "C’est du schiste, alors la pluie s’est infiltrée dans la pierre et avec le gel, ça a décollé des plaques de schiste." Une déviation a donc été mise en place dès aujourd’hui, jeudi. Les travaux de sécurisation vont, eux, se faire rapidement. "Ce sont deux balades fort fréquentées alors on veut aller vite. La semaine prochaine, nous allons entreprendre des travaux, avec des cordistes qui vont descendre sur les pierres fissurées."