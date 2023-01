L'ASBL malmédienne la PILE va doubler sa surface actuelle

"On espérait l’avoir évidemment, d’autant plus que la Ville de Malmedy nous a soutenus dans l’élaboration du dossier, alors, c’était une merveilleuse surprise, on a bien fêté ça", note Sophie Bernes, responsable de la communication pour la PILE. L’ASBL va ainsi recevoir 648 000 euros, sur trois ans. Une somme conséquente qui va leur permettre de se développer. Une partie de la somme servira d’abord à engager des bras supplémentaires. Trois postes seront à pouvoir prochainement. "On aimerait notamment ouvrir une matériauthèque, où les entreprises et les particuliers pourraient vendre les matériaux qu’ils ont en trop à l’issue d’un chantier, un stock de bois par exemple. Les gens pourraient donc y trouver des matériaux en plus petite quantité. On a cette idée en tête depuis le début mais il faut que quelqu’un puisse s’en occuper. Ici, c’est l’occasion."

Grâce à ce subside, l’ASBL va également pouvoir augmenter sa surface actuelle, qui est de 600 m2, "on va quasiment la doubler ". Les travaux prévoient la création de nouveaux espaces pour un atelier de soudure, de menuiserie et pour faire des carreaux. Ils aimeraient aussi agrandir et améliorer l’espace de co-working, "le rendre plus agréable."

Avec ces nouveaux espaces, la PILE pourra donc continuer à organiser ses différents ateliers, en accueillant plus de monde.