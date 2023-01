C’était la dernière bataille ardennaise pour le musée Baugnez 44 (vidéo)

Car ce musée retraçait de manière exceptionnelle la tristement célèbre bataille des Ardennes et la Deuxième Guerre Mondiale. "En tant que musée sur la bataille des Ardennes, on a été reconnu comme le plus beau musée selon l’Associated Press et plusieurs autres organes de presse. Nous faisons en moyenne 20 000 visiteurs par an et 25 000 lors des commémorations. Ce qui fait de nous le plus grand site muséal privé de Wallonie en termes de fréquentation. C’est dommage que ce patrimoine va partir alors que par exemple la Région wallonne a encore investi 20 millions d’euros au Mardasson il y a peu. On se demande pourquoi toujours à Bastogne et jamais dans notre région. Car la bataille s’est déroulée partout dans les Ardennes…"

Pour ce dernier week-end, la foule était au rendez-vous pour visiter une dernière fois les collections et remercier la famille Steffens pour son implication. "Il y a beaucoup de gens qui viennent lors de cette dernière semaine. Nous avons fait entre 3000 et 3500 entrées sur cette semaine. Preuve qu’il y avait une demande."