Cwarmê: ce seront les Longs-Nés qui paieront un verre !

Le rôle de Long-Né a toujours connu beaucoup de succès, d’abord au niveau d’étudiants désargentés ensuite avec des groupes d’amis qui avaient envie de s’amuser et pour certains de se faire "rincer" gracieusement. Ces dernières années, ils étaient plus de mille à endosser le célèbre costume. Afin de tenter de limiter la croissance constante de leur nombre, il a été décidé que dorénavant, ce seront les Longs-Nés qui offriront un verre à la personne suivie à la fin de leur rôle. Libre à la victime de leur rendre la pareille ou pas. Les groupes se composeront de 6 à 9 personnes âgées de 18 ans minimum dont 3 devront être originaires de Malmedy et 5 être domiciliées dans la commune. Certaines règles restent inchangées. Depuis 2020, dames et messieurs peuvent être suivis. Les groupes doivent s’inscrire auprès du Syndicat d’Initiative. Les inscriptions pour 2023 auront lieu du 24 au 29 janvier prochains via un formulaire en ligne. Les groupes s’engageront à porter la tenue authentique et à ne pas suivre une personne portant la cocarde prouvant qu’elle a déjà été imitée.