Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (19): Jean-Paul Bastin, à Malmedy

Du côté de Malmedy, le bourgmestre Jean-Paul Bastin espère une année plus sereine avec divers projets menés à bien dans la commune en 2023. " Je souhaite à tous une année un peu plus calme et sereine que les années précédentes. Je nous souhaite de pouvoir savourer des petits bonheurs auprès de nos proches, des rires d’enfants. Je nous souhaite de ressentir l’émerveillement toujours renouvelé d’une nature exceptionnelle à portée de mains, de ressentir de belles émotions lors d’une pièce de théâtre, un concert, face à une œuvre d’art, … Je nous souhaite des repas entre amis, des maux de tête de lendemains de veille avec des étoiles dans les yeux de la belle soirée passée. Je souhaite qu’en 2023, nous puissions au maximum faire les choix positifs pour nos vies, avoir la force de les mettre en œuvre et ne pas avoir de regret. Je nous souhaite santé ou de bons soins en cas de difficultés, de la curiosité, de l’épanouissement, de la joie et de la sérénité.