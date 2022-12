Il y a deux ans, c’est donc un concert enregistré et retransmis sur des chaînes de télévisions locales qui avait été proposé aux téléspectateurs "une émission qui avait d’ailleurs rencontré un large succès. Ce Concert, intitulé The Show Must Go On !, avait été organisé notamment pour soutenir les artistes et les métiers du spectacle."

Pour 2023, après trois ans d’absence, l’Euro Symphonic Orchestra et ses 36 musiciens, dirigés par le chef d’orchestre Pascal Peiffer, fera donc son grand retour sur la scène malmédienne. Le 7 janvier, ils joueront un nouveau spectacle, intitulé Don’t Stop Me Now !, "un titre évocateur qui fait le lien entre le spectacle télévisé de 2021 et l’envie de remonter sur scène pour ne plus jamais s’arrêter ".

Le programme s’articulera autour de la musique viennoise ; avec, comme stars: Johann Strauss, Franz Lehar, Emmerich Kalmann, Johannes Brahms. "La présence de la grande soprano Laurence Renkens y ajoutera un brin de modernité, puisqu’elle interprétera également des airs de comédies musicales très célèbres se mariant extrêmement bien à l’ensemble de ce programme romantique."

Le public pourra ainsi écouter des grandes mélodies comme Summertime, Memory, I could have danced all night ou Over the Rainbow.

Pour découvrir ces nouveaux arrangements musicaux, le rendez-vous est donc donné le 7 janvier 2023, à la salle de La Fraternité.

Prix d’entrée: 35 euros. Plus d’infos au 080/33 02 50.