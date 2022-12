Quelques nouveautés pour le circuit des crèches de Malmedy

Le premier parcours vous fera visiter la partie est du centre-ville en partant du Malmundarium jusqu’à la route de Chôdes et en passant par la place Albert 1er. Le second circuit vous invitera à découvrir l’autre partie du centre-ville avec la place de Cochem, la place de Rome ou encore la rue de la Warche. Enfin, le dernier parcours est plus excentré et vous invitera vers la rue Ol’z-Eyôs et la route de Falize.

En tout, il y a 29 crèches qui ont été installées, soit trois crèches de plus que l’an dernier. Une brochure explicative avec un plan complet des 29 crèches est disponible à l’Office du tourisme ou au Syndicat d’initiative. Le parcours, qui est visible jusqu’au 8 janvier 2023, est d’une longueur approximative de neuf kilomètres mais les deux parcours du centre se limitent à quatre kilomètres au total. Enfin, un jeu du circuit des crèches est mis sur pied avec six bons de 50 € à gagner et à dépenser auprès des commerçants de la ville.