Cela, on le doit aux habitants du village malmédien qui se sont lancés dans un grand concours de décorations de Noël. "Cette année, il y a un concours qui a été mis sur pied entre les habitants du village de Bellevaux, détaille Jean Maus, le responsable du Syndicat d’initiative de Malmedy. Et il y a donc un concours de la plus belle maison décorée et les riverains se prêtent au jeu."

Une page Facebook, nommée "Bellevaux s’illumine", a d’ailleurs été créée et on y retrouve toutes les infos à ce sujet, dont un tracé des différentes maisons décorées à découvrir. En tout, il y a 24 participants qui sont disséminés tant dans le village même de Bellevaux que dans les hameaux de Reculémont, Lasnenville ou Planche.

Pour repérer les maisons participantes, rien de plus simple. Les organisateurs issus du village ont même confectionné de petites boules de Noël numérotées qui sont accrochées à l’entrée des habitations.

Des bons cadeaux à gagner pour les habitants

Quant au concours en lui-même, qui "a pour objet de récompenser l’investissement des Bellevallois dans la décoration de leurs habitations", les visiteurs sont invités à remplir un petit bulletin une fois le parcours terminé au niveau de la salle Belvâ et de déposer ce bulletin dans la boîte aux lettres située devant l’entrée. Avec, à la clé, "des bons d’achat dans les commerces et/ou chez les artisans locaux qui seront remis aux 3 premiers lauréats du concours".

Enfin, ces illuminations sont encore évidemment visibles durant les fêtes de fin d’année, "Bellevaux s’illumine" se terminant dès le 31 décembre prochain. Avec une proclamation des lauréats prévue dans les jours qui suivent.