Malmedy rappelle l’interdiction des feux d’artifice

La période des fêtes de fin d’année constitue toujours un moment propice aux tirs de feux d’artifice et autres pétards. "Or, chaque année, les manipulations de pièces pyrotechniques provoquent des accidents nécessitant des soins hospitaliers dont le personnel soignant se passerait volontiers, rappelle le service prévention de la Ville de Malmedy. Par ailleurs, à la suite des détonations provoquées par ces engins explosifs tirés la nuit tombée, des animaux (notamment les chevaux) peuvent être pris de panique et se blesser grièvement, voire mortellement, en tentant de fuir. Il est arrivé que, terrifiés, certains meurent d’un arrêt cardiaque."