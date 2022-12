Malmedy: la hotte du père Noël remplie de seconde main ? 

Que propose la boutique ?

Elle est située à Malmedy et accueille divers rayons dans sa vestiboutique. "Nous avons 7 secteurs: jouets, vêtements enfants, maroquinerie, linge de maison, meubles, brocante et vêtements adultes." De quoi faire le plein de cadeaux aussi divers et variés pour cette fin d’année ou pourquoi pas pour d’autres occasions.

Car, depuis peu, "la différence, c’est la quantité de dons. Je trouve qu’on en a plus maintenant qu’au début que j’ai commencé. En termes de jouets et jeux, j’en reçois assez bien", constate Carole Pfeiffer, qui est là depuis près de 5 ans. Une des particularités, ce sont des prix réduits pour des objets de seconde main.

Quel genre de cadeau ?

"Des petits vélos, des peluches, des puzzles, des petites voitures, des figurines… Dans le secteur livres, il y a toutes les BD. Il y en a qui sont pratiquement neuves, qui ont été lues une fois et on nous les donne", détaille Marc Distrée. Dans le rayon jouets, on peut retrouver des jeux jusqu’à 12 ans et ça dépend des dons qu’ils reçoivent.

Qui se rend à la boutique ? "Il y a tous les âges, des mamies qui viennent pour leurs petits-enfants, des mamans, des futures mamans et des jeunes", précise Carole.

La seconde main n’a plus d’image connotée. "Plus du tout, le public est très varié chez nous", affirme Marc Distrée. Et les prix sont abordables pour tous. "On est entre 10 et 20% d’un prix de vente normal. Un très beau maxi cosi par exemple, vraiment tip-top sans taches, sans rien, c’est 8 euros."