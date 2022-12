Martin Piron primé parmi les meilleurs peintres du pays

Originaire de Verviers, Martin Piron a remporté la première place du concours national organisé par la revue professionnelle Décoration pour mettre à l’honneur les meilleurs peintres du pays. Il a été primé dans la catégorie peinture d’extérieur. "Je vous avoue que j’ai été soulagé de ne pas faire de discours parce que je n’ai pas l’habitude d’en faire, en plus devant des assemblées", confie-t-il. C’était sa première participation. Dès son entrée dans le concours, il rafle la plus haute récompense, avec un chantier tout aussi exceptionnel réalisé sur les façades extérieures de la ferme de Frahinfaz, à Spa-Balmoral. "Je me suis dit c’est ce genre de chantier avec lequel on pourrait avoir une chance d’aller loin." Le bâtiment date des années 1890, "c’est une ancienne maison de famille qui a été reprise par les petits-enfants. Ils voulaient rafraîchir le bâtiment, qui en avait besoin. Les couleurs sont inspirées de différents bâtiments du centre-ville de Spa".

Un chantier de six semaines

"C’est quand même un gros travail. On a passé six semaines pour rénover ce bâtiment, pour lequel il était temps d’intervenir". Les boiseries étaient très abîmées, indique-t-il. Un gros travail de préparation a été nécessaire, accompagné d’un nettoyage complet de la façade. Trois personnes ont été nécessaires pour s’en occuper.

Le jury a été impressionné: "Ce qui me frappe le plus dans ce bâtiment, c’est son ensemble […], tout le savoir-faire nécessaire pour mener cette restauration à bien", déclare Steven Bulteel, membre du jury au micro de la revue professionnelle.

À travers ce trophée, ce sont les 15 ans de métier du gagnant qui ont été récompensés, conclut-il.