Le grand retour de la parade de Noël à Malmedy

Pour cette sixième édition, les organisateurs sont repartis d’une feuille blanche. "Quand on finit la parade en 2018, on ne pensait pas recommencer et s’est débarrassé de tout. On avait juste gardé quelques costumes dans le grenier, mais rien d’autre." Tout était donc à faire et à imaginer cette année. Dix chars ont été construits, notamment autour de l’atelier qui confectionne les jouets, la tournée mondiale du Père Noël ou encore un char sur les plaisirs sucrés et le pain d’épices. "C’est un travail colossal. Ici les chars sont quasiment terminés. On va les nettoyer ce week-end. Tous les soirs, on est hall de Malmedy Expo pour que tout soit nickel."

Au total, près de 450 bénévoles se sont impliqués pour préparer le retour de la parade. Le jour-J, 300 personnes déambuleront dans les rues malmédiennes, "avec les participants forcément, mais aussi les conducteurs des chars et les agents de sécurité."

Pour l’ambiance musicale, les spectateurs pourront profiter des morceaux de trois sociétés de musique, la Royale Harmonie la Fraternité, le Brassband de Xhoffraix et la Royale Écho de la Warche. "Pour la dernière édition, il n’y a que le Brassband qui avait joué mais ici, on s’est dit que ça pouvait être chouette d’avoir plusieurs groupes de la région, d’autant plus qu’on est servi à Malmedy. On leur a proposé et les trois ont tout de suite accepté." Au programme, des musiques de Noël forcément, et des déguisements de circonstances pour les musiciens.

La parade de Noël s’élancera donc le dimanche 18 décembre, à 19 heures, devant la clinique. Le cortège suivra le même itinéraire que durant le carnaval. Les chars se retrouveront ensuite place Albert 1er, où ils resteront exposés une demi-heure pour les plus curieux.