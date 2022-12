Travaux avenue du Pont de Warche à Malmedy : quid des prochaines étapes ?

"Pour l’instant, les travaux ne sont plus prévus au niveau du Pont de Warche, ils démarreront, probablement en janvier, sur un autre tronçon, explique l’échevine des Travaux, Catherine Schroeder. Ils travaillent en ce moment sur la montée de Wavreumont."

Ces premiers travaux sont chapeautés par la société wallonne des eaux et consistent en la réhabilitation d’une série de câbles et la pose de nouvelles canalisations.

C’est ensuite le Service public de Wallonie qui prendra le relais, pour coordonner le volet routier de ce projet.

Pour rappel, ces travaux visent à la réhabilitation d’un peu moins de 900 mètres de voiries, depuis le magasin BigMat jusqu’au hall sportif. "C’est un super-chantier, précise Florence Schair, chef de projet pour le SPW. On va refaire tout le coffre de la voirie. On intégrera ensuite une nouvelle bande de circulation, tourne à gauche. " Cette nouvelle bande devrait améliorer l’accessibilité aux magasins et permettra de fluidifier le trafic. Ce vaste chantier prévoit également la construction d’un rond-point à hauteur du zoning, au croisement entre l’avenue du Pont de Warche et la rue Ol’z-Eyôs. Enfin, la mobilité douce n’a pas été oubliée dans le projet. Un large trottoir et une piste cyclable seront aménagés. "C ’est chouette car dorénavant, toute l’avenue, jusqu’au Pont de Warche, sera desservie par une piste cyclable, notamment pour les travailleurs qui se rendent au zoning et pour les utilisateurs des pôles sportifs."

Début au printemps

Ce volet routier, et donc le plus gros des travaux, devrait normalement débuter au printemps 2023. "Notre objectif, c’est de démarrer dès que la période hivernale est terminée afin de tout clôturer avant l’hiver suivant." La circulation sera alors à nouveau fortement impactée. Pendant de nombreux mois, l’entrée dans la Ville sera déviée via la route de Falize. Les poids lourds seront eux déviés par l’autoroute et la sortie Baugnez. Le sens de sortie de Malmedy devrait lui être maintenu.