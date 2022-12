C’est un projet titanesque que les élèves de l’Institut Notre-Dame ont réussi à mener à terme. Ils ont construit une roue à aubes pour l’ancienne usine Tiquet, à Baelen. Un projet qui a débuté en 2019, après la lecture d’un article dans la presse. " J’ai vu que le propriétaire, Hervé Reul, cherchait une école technique pour réaliser une roue à aubes, se souvient Frédéric Welliquet, le chef d’atelier qui a accompagné les élèves. Au début j’étais un peu réticent mais j’ai quand même été sur place et là, il ne m’a pas fallu trois minutes pour dire oui. "Même son de cloche du côté des élèves, eux aussi, étaient enthousiastes et prêts à se lancer dans l’aventure. Vu l’ampleur du chantier, l’équipe éducative a fait appel à deux entreprises locales, spécialisées en soudure et en mécanique, pour réaliser les pièces," mais ce sont les élèves qui ont été travaillés directement dans les entreprises pour fabriquer les pièces mécanisées. " La roue a ensuite été assemblée à l’école. Aujourd’hui, le chantier touche à sa fin. Il a été réceptionné à Baelen ce mercredi. La roue est installée, il ne reste que quelques finitions à faire. La SWDE devra ensuite passer pour agréer la roue, qu’elle puisse tourner à nouveau et être sous l’eau.

©-Cvisuels

Sur le plan pédagogique, ce projet a forcément appris beaucoup aux élèves. "On a pu montrer la valeur du travail technique et du travail en groupe. Ils ont surtout appris le dépassement de soi et l’investissement au travail." Sur le plan patrimonial, le propriétaire, Hervé Reul, leur a également retracé l’histoire de la roue.

C’est désormais la fin d’une aventure pour tous ces étudiants, "qui sont vraiment très fiers d’avoir participé à ce projet. Ils évoquent déjà les souvenirs. C’est aussi beau qu’un voyage rétho dans leur tête. Et puis dans 10 ans, ils pourront aller visiter le site avec leur famille et dire, j’y ai participé."