La Royale Harmonie la Fraternité sort sa propre bière à Malmedy

Les premiers clients ont pu la déguster ce week-end sur le marché de Noël de Malmedy, la Mousse Foû, la première bière de la royale harmonie de la Fraternité. La société malmédienne fêtera son 150e anniversaire en 2024. Et pour l’occasion, les membres ont voulu sortir leur propre bière. "On la met en vente dès cette fin d’année pour pouvoir la faire connaître avant ", précise Jérôme Gabriel, vice-président de la société. La Mousse Foû a été brassée en 2021, à Val Dieu, c’est une bière à façon. "On a choisi la bière qu’ils brassent pour ce genre d’occasion, en inscrivant notre propre nom et notre étiquette. Ils en produisent régulièrement mais elle n’a jamais été éditée chez nous donc c’est quand même une nouveauté. " Cette bière, ambrée, dégage des arômes fruités avec des notes agrumes et un léger velouté banane. Quelques curieux ont déjà pu la goûter ce week-end et les retours sont tous positifs. "On l’avait déjà fait tester à nos membres et à leur famille et à chaque fois, tout le monde était en enthousiastes !"