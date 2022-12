Et la grande nouveauté de cette année, qui est placée sous le signe du retour sans Covid, est la piste de roller. Exit donc les patins à glace pour les patins à roulettes pour cette activité toujours autant appréciée des familles et des enfants. Comme le rappelle Jean Maus, le responsable du Syndicat d’initiative de Malmedy qui organise l’événement, cette piste a été installée suite à la hausse des coûts de l’énergie et d’une patinoire habituelle qui aurait été impayable pour les finances communales.

Mais ces Féeries ne se limitent pas qu’à la patinoire new-look.

Car il y avait également une dizaine de chalets placés tout autour de cette dernière et les visiteurs pouvaient y déguster de nombreuses boissons et petits plats de saison. Des chalets qui sont également tenus tant par des associations que des restaurateurs locaux. Sans oublier quelques animations musicales qui viennent ponctuer le tout, comme ce week-end avec le Lodomez Brass.

Les Féeries de l’hiver sont ouvertes jusqu’au 8 janvier 2023. Et d’ici là, il y aura encore bon nombre d’activités dans le centre de la cité du Cwarmê. Dont le grand retour de la parade lumineuse de Noël qui se déroulera le dimanche 18 décembre avec pas moins de dix chars, une centaine de figurants et trois fanfares. De quoi en mettre plein les yeux et d’envahir Malmedy de toute la magie de Noël.