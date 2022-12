Un fin d’année féerique à Malmedy avec une foule d’animations

Et les visiteurs auront droit à cette nouveauté de taille cette année. "La patinoire transformée en piste de rollers est la grande nouveauté de cette édition. C’est une décision qui a été prise pour limiter les coûts en énergie car si on avait maintenu la patinoire de glace, les coûts auraient été multipliés par trois et cela est impayable pour nous. De plus, nous ne pouvons pas demander aux gens des économies d’énergie et nous de dépenser autant pour refroidir la glace. Pour les années futures, sans m’avancer, mais si les coûts redeviennent normaux, on reviendrait à une patinoire traditionnelle. Mais rassurez-vous, c’est aussi gai à faire et nous y assurerons une ambiance musicale."

Autre moment très attendu: le retour de la parade de Noël le 18 décembre. "C’est une organisation privée de personnes provenant notamment de Bernister, de Burnenville et de Meiz que nous aidons d’un point de vue logistique. En termes d’affluence, c’est comme un mini-carnaval avec plusieurs milliers de spectateurs. Ici, les groupes travaillent depuis plusieurs mois déjà. Et ils collaborent par exemple avec le club de gym de Malmedy pour les chorégraphies." Sans oublier aussi "une nouvelle balade aux flambeaux qui sera organisée à Bellevaux. Et dans le village, il y a un concours de la plus belle maison décorée et les riverains se prêtent au jeu."