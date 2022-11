Malmedy: un nouveau Côté Montagne à Mont

"J’avais repris les Floraisons de Guy durant le confinement, détaille Olivier Paquot. Puis on a fait l’expérience d’un restaurant gastronomique qu’on a arrêté suite à des complications de personnel. On rouvre maintenant le Côté Montagne dès cet hiver et qui marche depuis 6 ans à Francorchamps." Et comme l’invite la décoration, avec un petit chalet créé à l’extérieur, le thème savoyard est à l’honneur. "Ici nous sommes donc avec des spécialités comme des fondues, les raclettes, les Reblochons rôtis, les Monts d’or mais aussi des plats typiques comme des tartiflettes, chaussons savoyards… Enfin, nous proposons aussi des incontournables avec diverses grillades et nos burgers dont des burgers aux alpages. Et on a des vins typiquement savoyards ou classiques pour accompagner." Côté Montagne est ouvert "du vendredi au mardi, tous les soirs. Les mercredis et jeudis sont privatisables pour les groupes ou services clubs. Ainsi que tous les midis sont privatisables à partir de 25 personnes."