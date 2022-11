Malmedy : Bruno Blaise  décrit comme un pilote exceptionnel et un homme généreux et discret

Un magicien du volant

Beaucoup s’accordent à le dire : Bruno Blaise était un pilote exceptionnel qui aurait pu disputer des rallyes avec les plus grands. "À l’époque, on avait parlé de lui pour remplacer Bruno Thiry. C’était un extraterrestre au niveau du pilotage ", raconte Valery Soret son copilote. Le manque de temps pour la recherche de sponsors ne lui a pas permis de dépasser les rallyes nationaux, explique Marc Duez, trois fois champion de Belgique de rallye, "alors qu’il avait le talent pour s’exporter", ajoute-t-il. "C’était un magicien du volant, peu importe la course", complète son copilote.

Les spectateurs attendaient avec impatience le passage du pilote. "Il avait souvent des voitures qui n’étaient pas nécessairement, sur papier, les plus performantes et il parvenait à aller chercher des résultats meilleurs que ce que son véhicule pouvait laisser entrevoir ", ajoute Jean-Paul Bastin (Alternative), bourgmestre de Malmedy.

« Les pieds sur terre »

"C’était un garçon travailleur, méticuleux et toujours de bonne humeur", décrit Marc Duez. "C’était un garçon qui avait les pieds sur terre. Avant cet accident fatal, il est très, très peu sorti de la route si on regarde sa carrière." C’est quelqu’un qui se battait toujours pour être dans le haut du classement. "Tout le monde est dévasté. Il faisait l’unanimité. C’est très triste. Vous savez que quand vous mettez un casque, vous vous exposez à certains risques mais vous ne pensez jamais que le destin va s’acharner sur vous ou sur un de vos amis."

Un portrait hommage

"Bruno a marqué de son empreinte les 27 premières éditions avant cette sortie de piste et de scène qui est tragique et dramatique. Je pense qu’il y aura sans doute un portrait pour lui rendre hommage", conclut le bourgmestre. "Bruno fait partie du mur de légende de la salle avec tous ceux qui ont vibré fort pour ses victoires et qui ont pleuré hier et aujourd’hui."

Les visites se tiendront ces mardi et mercredi de 17 à 19h, au funérarium Damien Fontaine, à Malmedy. Une cérémonie en son hommage aura lieu ce jeudi 24 novembre, à 10h, à l’église de la Sainte-Trinité de Ligneuville. Il sera inhumé au cimetière de Ligneuville.