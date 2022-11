La Framboiserie prépare son avenir

Depuis de nombreuses années maintenant, la Framboiserie de Malmedy régale les papilles des amateurs de ces petits fruits à la peau rougeâtre. Et au fil du temps, la petite framboiserie a bien grandi, comme nous l’explique son créateur, Yves De Tender. "Au départ, j’ai entrepris cela seul en tant que personne physique. Mais c’est quand même un statut assez lourd à porter pour une personne seule au vu de l’ampleur que cela prend et j’ai entamé une réflexion à ce sujet. Il y a deux ans, j’ai lancé un appel, rencontré plusieurs personnes et je suis tombé sur Marine et Christophe Willems qui sont intéressés par la continuité de la framboiserie et par sa reprise à terme. Moi-même et mon épouse resterons encore quelque temps actifs tout en se retirant petit à petit." De plus, elle a changé de statut pour pérenniser son avenir. "Nous sommes passés en coopérative. C’est un mode économique qui n’est pas basé uniquement que sur les bénéfices purs et durs. Car nous savons très bien que dans le milieu agricole et alimentaire, nous ne gagnerons jamais une fortune mais le principal est d’en vivre. De plus, nous avons plusieurs entreprises amies qui sont également en coopérative. C’est une communauté de dialogue et c’est bien, en ces temps incertains, d’avoir des personnes ressources et de pouvoir faire appel aux capacités de ces personnes qui sont diverses et variées."