Plus de 100 personnes porteuses de handicap participent aux "Groove Party" à Malmedy

Des jeux de lumières, une machine à fumée et une estrade avec un DJ, tous les premiers mardis du mois, le Malmundarium de Malmedy se transforme, le temps d’une après-midi. Plusieurs associations malmédiennes, qui travaillent dans le milieu du handicap, ont décidé d’organiser une soirée pour leurs bénéficiaires. "L’idée c’est de leur permettre de faire la fête, comme nous on le fait, explique Marie Hubertuy, éducatrice pour le Plan de cohésion sociale. Ils n’ont pas souvent l’occasion de faire. Ça leur permet de venir s’amuser une après-midi, de faire des rencontres." Cette initiative est née au mois de juin dernier, suite à l’arrêt, quelques mois auparavant, d’un projet similaire mené au Cube à Barchon. "Nos bénéficiaires étaient demandeurs de le refaire. Ça change des sorties habituelles et ça leur plaît."