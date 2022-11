Spezia.Ceramic: une créatrice malmédienne

"Quand j’ai eu fini mes études de relations publiques, j’ai d’abord travaillé comme assistante de direction. J’étais derrière un ordinateur toute la journée et ça m’a éteinte." Elle décide alors de suivre des cours du soir dans la céramique. Elle accroche rapidement et commence à faire quelques pièces pour elle et ses copines. "J’avais de bons retours. Je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier…"

La Malmédienne vend ses créations sur sa boutique en ligne, mais a aussi quatre points de vente.

En avril 2021, elle crée sa propre marque: Spezia.Ceramic. Elle suit à nouveau une formation, cette fois en gestion, pour devenir son propre patron. "Je me sens beaucoup plus épanouie. C’est fou parce que je travaille beaucoup plus qu’avant, je ne compte pas mes heures, mais c’est hyper enrichissant. Je me lève le matin sans avoir l’impression d’aller travailler. J’ai toujours plein d’idées. " Des bols, des tasses, des cuillères, des vases, des porte-savons et même des luminaires, Axelle aime créer et se surprendre. "J’essaye de me canaliser aussi, pour ne pas partir dans tous les sens. Les luminaires, par exemple, c’est quelque chose de chouette à faire, et qui change. Au début, j’en ai fabriqué un pour chez moi et ça a été validé par des amies ", ajoute-t-elle, en souriant. Aujourd’hui, la Malmédienne vend ses créations sur sa boutique en ligne, mais a aussi quatre points de vente: trois dans la région (à l’Épicerie à Stavelot, chez Neozone à Malmedy et aux Galeries St-Lambert à Liège) et un à Messancy (Fleur Sauvage, chez sa sœur).

Toutes les news sur son site www.spezia-ceramic.com