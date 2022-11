Une cuh’née et des projets pour la Fraternité

Bientôt 150 ans

Devant plus de 120 participants, Michel Thérer, le président a posé quelques jalons pour le futur: "Les conseils d’administration de l’Écho de la Warche et de la Fraternité ont décidé de conserver les costumes du carnaval 2020 pour le prochain Cwarmê. Lors de l’assemblée générale de 2022, les mandats de 8 administrateurs, Jessica Binot, Jérôme Gabriel, Charlotte Haine, Sylvie-Anne Heyen, Martine Keifens, Roland Neuville, Monique Marichal et Patrick Schütz ont été renouvelés pour une période de 3 ans. En 2024, ce sera notre 150 e anniversaire et un comité d’organisation composé de diverses commissions a été initié. La commission" livre 150 ans "se réunit régulièrement, son objectif est de présenter l’ouvrage lors du concert de Noël 2023. La commission" Bière Mousse foû "présentera officiellement sa boisson brassée à l’Abbaye de Val Dieu les 2, 3 et 4 décembre prochain au marché de Noël. À cette occasion, des boîtes de pralines à l’effigie de la société et confectionnées par MChocolate seront mises en vente. Un nouveau logo sera bientôt présenté. La prochaine activité aura lieu ce 6 novembre entre 15 et 16h à la salle de la Fraternité. Il s’agit d’une répétition publique, ouverte à tous, destinée à présenter les différents instruments qui composent une harmonie."