En effet, la revue fête ses 100 ans cette année et elle a traversé l’histoire en poursuivant toujours le même but: de conserver toutes les légendes et les histoires liées à Malmedy, continuer à faire vivre le folklore. "Le folklore dans son ensemble, c’est-à-dire la vie des gens ; aussi bien dans le domaine culinaire, historique, les bâtiments. Tout ce qui intéresse la vie normale des gens ", insiste le président.

Des objets ont été empruntés au musée d'Elsenborn pour compléter l'exposition-souvenir de l'a.s.b.l. Malmedy-Folklore qui se tiendra le mois de novembre 2022. ©Cindy Thonon

La revue a été créée sous l’initiative du Haut-Commissaire Royal, le Général Baron Baltia nommé à la tête du gouvernement provisoire d’Eupen-Malmedy en 1920. Il constate que les anciennes traditions des habitants sont restées malgré l’interdiction durant la guerre de maintenir les traditions wallonnes. Il décide d’instaurer un Commission du Folklore regroupant Eupen, Malmedy et St-Vith en 1921. Un an plus tard, la première édition de la revue est éditée laissant un tiers de revue à chaque ville. Quelques articles en allemand s’invitent donc dans la revue au début. "Il y a encore quelques articles en allemand uniquement sur Malmedy jusque-là guerre". En 1923, les Malmédiens fervent défenseurs de leur folklore décident de créer un comité sous la présidence de Joseph Villers sous le nom de ‘‘Malmedy-Folklore’’. "Paradoxalement, notre société fêtera son 100e anniversaire un an après la création de la revue. C’est plutôt rare ", sourit-il.

Édition anniversaire

La revue a atteint le tome 65 grâce à tous les passionnés d’histoire de la ville de Malmedy qui ont permis de réunir 400 pages pour cette édition anniversaire. "On a voulu marquer le coup pour la centième. Habituellement, la revue tourne autour de 300 pages. Quoique celle de l’année précédente comptait déjà 360 pages", explique Guy Lejoly, vice-président de la Société Royale d’Histoire ‘‘Malmedy-Folklore’’. La revue est généralement éditée tous les 2 ans. Durant la guerre, la revue n’a pas pu être éditée, il y a eu des pauses "c’est de cette manière qu’on explique qu’on en soit au 65etome en 100 ans" souligne le vice-président. Tout le monde peut écrire pour la revue, la seule règle est de proposer des sujets portant sur Stavelot-Malmedy. "À la présentation du livre, on a eu l’idée de faire l’exposition sur la caserne", nous explique les deux passionnés et amoureux de la ville. L’ancienne caserne de Malmedy a d’ailleurs fait l’objet d’un article, écrit par Guy Lejoly, dans une précédente revue ‘Malmedy-Folklore’’.

Une image d'archive de la caserne de Malmedy, la caserne Sergent Mercy, vue du ciel. ©Cindy Thonon

Le tome 65, édition 2020-2022, est vendu au prix de 37€ auprès de l’a.s.b.l. Malmedy Folklore