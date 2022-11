On retrouve des traces de cette tradition dans le dictionnaire wallon de Villers en 1793. Jadis, à Malmedy, il n’y avait qu’un feu de la Saint-Martin, celui de la colline de Floriheid. Puis, ce fut le tour du feu d’Outrelepont et plus récemment celui dit des colonies dans le quartier des Grands Prés.

Au siècle dernier, il existait une grande rivalité entre les quartiers car chaque organisateur désirait avoir le feu qui brûlerait le plus longtemps. Au-dessus de chaque bûcher trône un mannequin qui peut culminer à 10 mètres de hauteur.

Le jour-J, vers 18 heures, le cortège se forme petit à petit. Les enfants portent soit une torche, soit une lanterne qu’ils ont fabriquée en classe et les musiciens attendent le signal du départ pour entonner L’Èveûye du Sint Martin, un air populaire et entraînant dont les paroles auraient été écrites par Villers.

Sur le terrain, le feu est bouté au bûcher pendant que les musiciens enchaînent les airs et que des farandoles se forment autour du brasier. Une fois le mannequin consumé, le public repart vers son quartier, les enfants reçoivent un sachet de friandises et les grands vont se désaltérer.

Cette tradition qui perdure malgré la percée d’Halloween demande une mobilisation importante de bénévoles en amont de l’événement.