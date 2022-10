Un sentier des Trois Bornes aux Trois frontières

197 kilomètres permettent ainsi de relier les Trois Bornes aux Trois frontières à Ouren, avec plusieurs liaisons possibles via Eupen, Amblève ou encore Malmedy. "Il y a plusieurs variantes. On peut par exemple faire un crochet par les Fagnes, par la vallée de la Warche, ou le Château de Reinhardstein. La nature est présente tout au long l’itinéraire. Les randonneurs marcheront dans les forêts, les landes et des secteurs herbagers". Le trajet passe également par plusieurs villes, Saint-Vith, Montjoie, La Calamine et Reuland notamment.

Une carte mais pas seulement

Si le topoguide fournit toutes les indications pratiques et les cartes pour s’y retrouver tout au long du chemin, il fait également office de guide touristique. Il regorge en effet d’informations historiques sur les différents monuments rencontrés sur le trajet. "Sur la Commune de Saint-Vith par exemple, on retrouve la chapelle Saint Barthélemy. Ce monument est classé et dans le topoguide, on explique d’où elle vient, pourquoi elle est là, ainsi que les informations pratiques si on souhaite la visiter", souligne Alain Carlier.

Enfin, pour partir en toute tranquillité, les itinéraires sont régulièrement mis à jour, grâce à des QR code imprimés dans le topo-guide. Les marcheurs peuvent à présent se lancer pour randonner, il n’y a plus qu’à suivre les célèbres balises rouges et blanches.

Toutes les infos pour réaliser ces balades et les topoguides sont disponibles sur le site https ://grsentiers.org/