36 bornes pour vélos électriques prévues dès 2023 sur la commune de Malmedy

La Ville de Malmedy l’a annoncé, elle a obtenu un subside finançant 75% du placement des bornes de recharge électrique pour vélos et voitures. "On travaille pour ce genre d’installation. Mais aussi pour des stationnements sécurisés pour les vélos et la mise en place de râteliers. On va en ajouter l’année prochaine, on en prévoit encore au budget communal. On en avait déjà ajouté une vingtaine l’année passée. Il y a pas mal de demandes et on voit que les utilisateurs sont de plus en plus nombreux ", déclare l’échevine de la Mobilité, Catherine Schroeder (Alternative).