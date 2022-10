Et cette année, la Royale Union Wallonne qui organise ce salon a décidé de mettre à l’honneur les vins de montagne. "On met toujours une région à l’honneur et cette année il s’agit de la montagne et les vins dits héroïques, détaille Michel Marly. Au rayon des nouveautés, il y a également beaucoup de vins bios en plus provenant de plusieurs régions de France et un d’Italie. Et la plupart des bios qui viennent ici se déplacent même pour la première fois en Belgique. C’est d’ailleurs un de nos critères de recherche pour amener à chaque fois de la nouveauté."

Double anniversaire

Ensuite, les quelque 3 000 visiteurs qui se sont déplacés à Malmedy pour découvrir de très bons crus, cela s’apparentait aussi à un bel anniversaire pour la RUW. "Il faut savoir que nous célébrons ici nos dix années de présence au salon du vin, détaille le président Sébastien Labiaux. Mais aussi les 175 ans de la chorale. C’est un double anniversaire !"

Et qui fut dignement fêté en compagnie des nombreux viticulteurs présents.