Les triboleurs de la cathédrale

Fabien Hammerel ne raterait pour rien au monde la coutume d’aller "triboler" à la Saint Géréon, l’ancien patron de la paroisse: "Pour moi, c’est important de perpétuer cette tradition qui consiste à monter dans la tour Nord pour aller carillonner. La mélodie, écrite en wallon, dit ceci:" Bing et bong à Saint Géréon, nous partirons par le petit pont et nous reviendrons par le grand pont quand nous aurons mangé le gâteau. "Celle-ci recèle sa part de mystère car personne ne sait de quel gâteau il s’agit. Les historiens et les folkloristes se sont cassé les dents sur le sujet. Les moines qui avaient instauré cette tradition afin de solenniser la fête paroissiale de Saint Géréon mangeaient-ils avant de partir à la procession ? Nul ne le sait".