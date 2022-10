Élie Semoun a taquiné gentiment Malmedy

Ce dernier est donc venu présenter son spectacle "Élie Semoun et ses Monstres". Un spectacle qu’il a "écrit à l’époque où on pouvait rire de tout, avant le Covid, expliquait-il sur scène. J’incarne des monstres les plus horribles les uns que les autres. Mais ce sont des monstres comme vous, comme moi. Des monstres qui ont de vilaines pensées. Avec des mensonges du quotidien." Avec en exemple d’ouverture "Mamie, on va venir te voir à la maison de retraite. Mensonge! Qu’est-ce que c’est beau Malmedy. Mensonge!" D’ailleurs, tout au long du spectacle, l’humoriste a fait quelques tacles en références à la ville qui l’accueillait, le tout avec une franche rigolade rugissant à chaque reprise du public conquis. À noter également la prestation, en première partie, de l’humoriste carolo Sum qui est venu réveiller les zygomatiques afin de réchauffer la salle avant le passage d’Élie Semoun.