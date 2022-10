Choucroute et démos au menu des pompiers

Pour son grand retour, la choucroute de l’amicale des pompiers de Malmedy a vécu quelques nouveautés. À commencer par le lieu! "En fait, comme on ne sait plus faire nos démos au bâtiment à côté de l’arsenal suite à la construction d’un nouveau bâti, il nous manquait de la place, explique Serge Bierens, le trésorier. On a donc déménagé notre choucroute dans la salle de la Fraternité avec des démonstrations le samedi sur la place St Géréon. Avec des conditions d’accueil bien améliorées pour le plaisir de tous." En tout, entre 1800 et 2000 choucroutes ont été servies ce week-end. Quant aux activités du samedi, elles ont commencé sur le coup de 14 heures par un exercice de sauvetage de grand animal. Il faut savoir que c’est le type d’interventions que nous réalisons de temps à autre. Encore il y a peu, nous avons été appelés à Burnenville car une vache était tombée dans une piscine. Mais il nous arrive aussi d’aider des chevaux embourbés. De plus, nous voulions présenter un type d’exercice qui n’est pas courant. "Ensuite, il y eut également un exercice de désincarcération ou encore des tours en camion qui ont ravi les enfants. " Nous avons aussi une exposition de matériel avec des camions, dont la toute nouvelle citerne de la zone qui doit aller à la caserne de Waimes. "