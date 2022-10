Malmedy: journée portes ouvertes des pompiers, avec un repas choucroute désormais à la Fraternité

À la Fraternité

Pour les repas choucroute, "la salle de la Fraternité offrira plus de confort, même si, pour les nostalgiques, l’arsenal avait son charme. Il faut néanmoins constater que l’accueil y sera plus facile et pour nous, organisateurs, la gestion logistique plus aisée."

L’effectif malmédien, qui se compose de 30 pompiers, sera mobilisé pour cet événement incontournable. "Cent bénévoles seront sur le pont durant le week-end. Lors de la dernière édition, nous avions servi 2 200 choucroutes. Ici, nous ne savons pas trop à quoi nous attendre. L’argent récolté reviendra à l’amicale avec comme but de permettre de maintenir un dynamisme entre nous lors de fêtes comme la Sainte-Barbe ou la Saint-Nicolas, de renforcer la cohésion en aménageant une salle de réunion, de participer aux bons ou aux mauvais moments de nos membres, lors de naissances ou de décès."

Samedi et dimanche

Serge Bierens insiste sur le côté festif de la rencontre.

Samedi, les choucroutes seront servies de 12 à 14h et de 17 à 21h. La soirée sera animée par The Detain, un groupe verviétois de cover, puis par un DJ.

Dimanche, les pompiers remettront le couvert à partir de 11 h 30.

La super choucroute sera vendue 14 euros, la garnie 10 €, celle avec jambonneau 10 € et celle pour les enfants 3 euros.

On peut l’emporter à condition d’apporter une casserole. Il n’y a pas de réservation.