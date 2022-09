1,5 million d’euros pour rénover trois infrastructures sportives

Ce vaste plan de rénovation des infrastructures sportives a pour objectif de "diminuer massivement l’impact environnemental des bâtiments publics en améliorant leur performance énergétique et de favoriser la reprise économique", dans le but de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030.

Quels lauréats ?

123 candidatures ont été introduites le 15 mars 2022 et 85 dossiers ont été considérés comme complets et éligibles. Le montant total des travaux approche les 91 millions d’euros hors TVA et la surface totale à rénover dépasse les 173 000 m2.

Pas moins de 23 projets ont été sélectionnés en province de Liège dont le complexe sportif de Henri-Chapelle à Welkenraedt (1 220 m2, 530 149 €), le football club de Malmedy (818 m2, 450 714 €) et le centre sportif du centre sportif local intégré de Malmedy (4 254 m2, 501 315 €).