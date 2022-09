Malmedy: une escape-room pour découvrir les secrets de la brasserie du Val-Dieu

"On s’y attelle depuis le début de l’année. On avait envie de mettre en avant des produits régionaux et la brasserie du Val-Dieu est déjà bien connue", explique Thomas Léonard, en charge du management de l’Escape Challenge. Cet espace ludique s’inscrit également dans le complexe Intermills, appartenant au groupe Gehlen, partenaire du groupe Unibox… propriétaire de 50% des parts de la brasserie du Val-Dieu. La collaboration était donc évidente. "Ils ont tout de suite été partants", lance Thomas Léonard. D’autant que, hasard du calendrier, l’inauguration des lieux coïncide avec le 25e anniversaire de la bière aubeloise, créée en 1997.

Tous les sens en éveil

Pour immerger au mieux les participants dans l’ambiance, l’atmosphère de la brasserie et de l’abbaye qui l’entoure a été reconstituée plus ou moins fidèlement. "On ne peut évidemment pas dévoiler de recettes mais on a essayé de faire découvrir l’univers de la bière et tout ce qui tourne autour de la brasserie, poursuit-il. On démarre dans une pièce qui nous donne l’impression d’être à l’extérieur de l’abbaye, dans la fameuse cour."

Les joueurs doivent ensuite tenter de percer à jour les histoires et les secrets qui se cachent derrière l’abbaye. "Par des senteurs, notamment du houblon, on en arrive à voir la confection de la bière." Avant de terminer dans la salle des machines, au cœur de la brasserie. "Trouvez les clefs des coffres et des serrures des armoires, réfléchissez, sentez et ouvrez les yeux…", peut-on lire dans le descriptif prometteur de l’escape room. "On utilise vraiment tous les sens: la vue, l’ouïe, le toucher et même l’odorat", précise Thomas Léonard. De quoi assurer une expérience didactique intéressante à tester en famille ou entre amis. "On peut bien sûr clôturer le tout en dégustant une Val-Dieu à la sortie", sourit-il.

Déconseillée aux moins de 16 ans et accessible aux groupes de 4 à 7 personnes, cette énigme se situe à un niveau de difficulté intermédiaire. "Cela peut aussi convenir aux enfants, à condition qu’ils soient accompagnés."

Une énigme approuvée

Officiellement dévoilée vendredi dernier, l’escape room "Les secrets de la brasserie du Val-Dieu" a déjà été validée par plusieurs enquêteurs en herbe. "Deux groupes l’ont déjà réservée dans la foulée de l’ouverture. Au début, le premier groupe allait très vite, cela m’a fait un peu peur. Puis, ils ont finalement calé sur quelque chose qui a fait qu’ils ont quand même l’heure pour la résoudre. Ils ont adoré", raconte Thomas Léonard. Il ne reste maintenant plus qu’à réserver sa partie.