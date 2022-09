Cérémonie et… pétanque pour les 5 ans du jumelage officiel entre Malmedy etMarseillan

5 ans jour pour jour après avoir signé la première charte officielle de jumelage, les liens entre Malmédiens et Marseillanais étant plus anciens, les deux Communes ont renouvelé leur engagement à poursuivre cette amitié franco-belge ce samedi 17 septembre 2022, à l’hôtel de ville de Malmedy. "Avec ces deux années Covid, nous avons beaucoup de choses à rattraper: faisons en sorte que nous continuions à tisser des liens dans les cinq prochaines années", a formulé Jean-Paul Bastin devant les membres du conseil consultatif du jumelage, les représentants des sociétés malmédiennes et une dizaine de Marseillanais. "Alors qu’il y a un regain de nationalisme et de populisme et que la guerre est de nouveau présente en Europe, c’est important de se dire qu’il y a cette même humanité, ce même plaisir de se rencontrer chez les Marseillanais. Malgré nos différences, il y a plus de choses qui nous rassemblent", a-t-il ensuite souligné.