Malmedy: du Rwanda à la Belgique pour les études

L’école belge de Kigali a un ancrage régional assez conséquent. Pierre Dulieu, chef d’établissement et directeur du secondaire, est originaire de Grand-Halleux (Vielsalm). Emma Schoonbrodt vient de rejoindre l’équipe du secondaire; Simon Hupperetz, le Malmédien, est professeur de langues; et son directeur n’est autre que Thierry Zangerlé, qui a troqué son costume de DCO (délégué aux contrats d’objectifs) contre celui de directeur du fondamental de l’école. "J’ai eu l’occasion, à mon arrivée, de rencontrer Gustave Nkurunziza, qui est directeur administratif et financier de l’établissement. Il m’a expliqué qu’il allait en Belgique inscrire sa fille et sa nièce à l’université. Il est très confiant car les étudiants qui viennent de chez nous à Kigali obtiennent les mêmes diplômes qu’en Belgique et sont bien préparés pour les études supérieures."